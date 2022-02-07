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Kadınlar 2. Futbol Ligi - Son Dakika

Kadınlar 2. Futbol Ligi

07.02.2022 09:27
Kadınlar 2. Futbol Ligi

Kadınlar 2. Lig B Grubunda 1. hafta karşılaşmasında Kılıçaslan Yıldızspor evinde Ünyegücü FK'yi konuk etti.

Kadınlar 2. Lig B Grubunda 1. hafta karşılaşmasında Kılıçaslan Yıldızspor evinde Ünyegücü FK'yi konuk etti. Rakibine 8-0 gibi farkı mağlup olan Kılıçaslan Yıldızspor sezona kötü başladı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Çıtak xx, Oğuzhan Bahçıvan xx, Murat Ahi xx

Kılıçaslan Yıldızspor: Melike Tokgöz x, Dilan Özbey x, Yasemin Karakaya x, Ceyda Kevser Demir x, Şerife Nur Birol x, Ceyda Doğan x, Büşra Tekik x, Beyza Bozdağ x, Gükanay Karaca x (Dk.36 Yeliz Aın x), Fatma Nur Elkıran x, Zeliha Sena Yıkılmaz x (Dk.58 Sıla Sarıdoğa x)

Ünyegücü FK: Nurcan Yağçı xxx, Kardelen Günay xxx, Buse Uçan xxx, Sevilay Duman xxx, Gizem Yazıcı xxx (Dk.73 Sevilay Yeşilot x), Ece Selen Terzioğlu xxx, Aleyna Meral xxx, Makbule Kaplan xxx (Dk.67 Esra Yılmaz x), Medine Bozali xxx, Ceren Konar xxx (Dk.67 Selinay Çaybaşı x), Buket Karadağ xxx

Goller: Medine Bozali (dk.6, 29, 75 ve 79), Sevilay Duman, (dk.40), Buket Karadağ (dk.59), Aleyna Meral (dk.65), Sevilay Yeşilot (dk.83) (Ünyegücü FK) - KAYSERİ

Kadınlar 2. Futbol Ligi

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Kevser Demir, Ahmet Çıtak, Karadağ, Medine, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar 2. Futbol Ligi - Son Dakika Spor


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