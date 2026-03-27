Kadınlar Basketbol Finali Programı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet'in karşı karşıya geleceği serinin ilk maçı 29 Mart Pazar günü sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Metro Enerji'de oynanacak.

Üç galibiyete ulaşan ekibin sezonu şampiyon olarak tamamlayacağı serinin programı şöyle:

29 Mart Pazar:

16.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Metro Enerji)

1 Nisan Çarşamba:

19.30 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Metro Enerji)

4 Nisan Cumartesi:

16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet (Sinan Erdem)

Not: Serinin uzaması durumunda oynanacak 4 veya 5. maçın tarihi daha sonra duyurulacak.