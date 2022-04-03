Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

03.04.2022 09:05
Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde Bellona Kayseri Basketbol ile BOTAŞ 24. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde Bellona Kayseri Basketbol ile BOTAŞ 24. hafta maçında karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan maçı konuk ekip BOTAŞ 78-92 kazandı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Ozan Çakar xx, Münevver Özemre xx, Dorukan Kalyon xx

Bellona Kayseri Basketbol: Marie Peddy xxx (17), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (6), Gökçe Doğan x (3), Feray Dalkılıç x, Sevgi Tonguç x, Dilaga Tongar x (5), Christia Williams xxx (24), Farhiya Abdi xx (12), Egle Sventoraite x (11), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x

BOTAŞ: Jelena Dubljevic xxx (20), Ayşegül Günay Aladağ xx (9), Hatice Pelin Gülçelik x (2) Ayşe Cora xx (18), Işıl Alben x (5), Sehernaz Çidal x (8), Tilbe Şenyürek x (6), Aja Jurjane x, Jazmine Elizabeth Davis xxx (24)

Periyotlar:

1.Periyot: 16-36 (BOTAŞ lehine)

Devre: 41-48 (BOTAŞ lehine)

3. Periyot: 59-68 (BOTAŞ lehine) - KAYSERİ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

YORUMLAR
500
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Ozan Çakar, basketbol, Türkiye, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


Son Dakika
09:00 Tuğba Ekinci 2 yıldır flört ettiği Berk Fenercioğlu ile evleniyor!
08:55 Bakü'deki eğlence mekanında patlama: 1 ölü, 24 yaralı
08:30 Pompalı tüfekle dehşet saçan baba eşi ve oğlunu öldürdü, kızı yaralandı!
08:25 Elleri arkadan bağlanıp kafalarından vurulan Buça'da sivil katliamı!
01:10 Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, "Cenazene kaç kişi gelir?" sorusuna verdiği cevapla kahkahaya boğdu
00:42 Kavgada oğlunun bıçaklandığını gören baba deliye döndü! Şahısları kurşun yağmuruna tuttu: 3 yaralı
00:12 Kerem Aktürkoğlu acı haberle yıkıldı! Genç yıldızı takım arkadaşları yalnız bırakmadı
00:08 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus devlet kanalına konuştu: Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel
23:51 Galatasaray hocası Torrent açıkladı! İşte Fenerbahçe derbisinde sahada olmayacak futbolcular
23:17 Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Sakatlanan yıldız futbolcunun son durumu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 09:13:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement