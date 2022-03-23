Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali'ne İstanbul ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali'ne İstanbul ev sahipliği yapacak

23.03.2022 19:45
Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali'ne İstanbul ev sahipliği yapacak

FIBA, Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali'nin 8-10 Nisan tarihleri arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenleneceğini açıkladı.

FIBA, Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali'nin 8-10 Nisan tarihleri arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenleneceğini açıkladı.

Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali'ne İstanbul ev sahipliği yapacak. FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre organizasyonun dörtlü finali, 8-10 Nisan tarihleri arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek. Dörtlü finalde Fenerbahçe Safiport'un yanı sıra İspanya'nın Perfumerias Avenida, Macaristan'ın Sopron Basket ve Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımları yer alıyor.

Dörtlü finalde, 8 Nisan Cuma günü Perfumerias Avenida ile Sopron Basket; Fenerbahçe Safiport ile ZVVZ USK Prag karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmelerden galip ayrılan takımlar, 10 Nisan Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek. Kaybeden takımlar ise 3'üncülük mücadelesi verecek.

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Euroleague, Fenerbahçe, İstanbul, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali'ne İstanbul ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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