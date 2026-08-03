Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda sütyen krizi - Son Dakika
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Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda sütyen krizi

Kadınlar Fransa Bisiklet Turu\'nda sütyen krizi
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Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda zamana karşı etabı öncesi ortalık karıştı. WorldTour takımları, bazı bisikletçilerin sütyenlerine yasadışı dolgu/köpük koyarak rüzgar direncini düşürdüğünü ve haksız avantaj sağladığını iddia ederek UCI'a şikayette bulundu.

Dünya Bisiklet Birliği’nin (UCI) geçtiğimiz haftalarda Fransa Bisiklet Turu'ndaki standart denetimlerini sıkılaştırmasının ardından, yarış dünyası bu kez Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda (Tour de France Femmes) ortaya çıkan "aerodinamik dolgu" iddiasıyla çalkalanıyor.

SPOR SÜTYENLERİN DENETLENMESİ TALEP EDİLDİ

Hollanda basınında yer alan haberlere göre; WorldTour takımı, zamana karşı yarışlarda bazı sporcuların kural dışı aerodinamik avantaj elde ettiğini öne sürdü. Takımlar, UCI hakemlerine başvuruda bulunarak spor kıyafetleri ve spor sütyenlerinin altına yerleştirilen aksesuarların sıkı şekilde denetlenmesini talep etti.

NEDENİ: AERODİNAMİK GÖĞÜS KAPLAMASI

İddialara göre, zamana karşı (time-trial) yarış etaplarında bazı kadın bisikletçilerin yol yarışlarına kıyasla göğüs bölgelerinde belirgin bir hacim artışı gözlemlendi. Sporcuların göğüs dolgusu veya özel sütyen takviyeleri kullanarak vücut etrafındaki hava akışını kendi lehlerine düzenlemeyi hedefledikleri belirtiliyor. Uzmanlar, "göğüs kaplaması" adı verilen bu yöntem sayesinde gövdeden geçen rüzgarın daha yumuşak süzüldüğünü ve pedal çevirme esnasında üst bacakların oluşturduğu hava direncini kırdığını ifade ediyor.

Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda sütyen krizi - Son Dakika

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