Kadınlar Kupa Voley'de yarı finalde VakıfBank, Galatasaray ile eşleştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finaller sona erdi; VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron İstanbul ve Galatasaray Daikin Dörtlü Final'e kaldı. Yarı finalde VakıfBank-Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Peron İstanbul eşleşti.
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı.
Tek maç üzerinden oynanan çeyrek final müsabakaları sonunda VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron İstanbul ve Galatasaray Daikin takımları adlarını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Kupa Voley Dörtlü Final'de yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
VakıfBank-Galatasaray Daikin
Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Peron İstanbul
Kaynak: AA
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