Kadınlar Şampiyonlar Ligi\'nin en büyüğü Arsenal

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile Barcelona karşı karşıya geldi. Lisbon'daki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan finalde Arsenal, Barcelona'yı 1-0 yenerek kupaya uzandı.

Arsenal'de 67. dakikada oyuna giren İsveçli golcü Stina Blackstenius 74. dakikada attığı golle takımına şampiyonluğu getirdi. Norveçli orta saha oyuncusu Frida Leonhardsen Maanum'un 22. dakikada attığı gol VAR'dan gelen ofsayt kararıyla iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, 2007'de ilk kez kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasını 2. kez kazanmayı başardı.