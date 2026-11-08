Kadınlar Süper Lig'de MC Sistem Yozgat, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 27-25 yendi

Kadınlar Süper Lig'de MC Sistem Yozgat, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 27-25 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında MC Sistem Yozgat, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 27-25 mağlup etti. İlk yarıyı 16-12 önde kapatan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Rıza Kayaalp Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ikinci yarıda etkili olan ev sahibine yenildi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında MC Sistem Yozgat, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 27-25 mağlup etti.
Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Bursa Büyükşehir Belediyespor, 16-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda daha etkili olan ev sahibi ekip, müsabakadan 27-25 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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