Kadınlar Süper Ligi: Sivasspor Kadın FK: 0Kayserispor Kadın FK: 1 - Son Dakika

Kadınlar Süper Lig B Grubunda mücadele eden Yukatel Kayserispor Kadın FK, ligin 20.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Bitexen Sivasspor Kadın Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Hakemler: Bekir Doğan xx, Ahmet Konak xx, Kemal Doğan xx
Bitexen Sivasspor Kadın FK: Teona Sukhashvili x, Zeynep Soyguncu x, Esra Güzlük x, Nino Chkhartishvili x, Yorcelly İsoleth x, Megi Ejibia x, Büşra Yılmaz x, Kader Şimşek x, Tuğba Doğan x, (Aslı Nazlı Bozkurt x dk.85), Rana Gürlek x, Figen Naçar x
Yukatel Kayserispor Kadın FK: Senem Servet İnci xxx, Aybüke Aykul xxx, Saniye Arslano xxx, Alina Nahmadova xxx, Sona Rahimova xxx, Aysun Muradova xxx, (Yağmur Ocak x dk.70), Adebesi Adetoun Dosumu xxx, Christine Nafula xxx, (Pınar Çeri x dk.90), Opa Celement Tukumbuke xxx, Şeyma Yücel xxx, (Şeyma Gençay x dk.70), Birsen Bozbal xxx, (Gülşen Urgun x dk.90)
Gol: Birsen Bozbal dk.17 (Yukatel Kayserispor Kadın FK) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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