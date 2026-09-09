Kadınlarda dünya 2 numarası Rybakina, ABD Açık'ta yarı finalde
ABD Açık'ta tek kadınlarda dünya 2 numarası Kazak Elena Rybakina, çeyrek finalde Çinli Qinwen Zheng'i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Rybakina, yarı finalde Mirra Andreeva ile Coco Gauff'un galibiyle karşılaşacak.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların dünya 2 numarası Kazak Elena Rybakina, yarı finale yükseldi.
New York kentindeki turnuvanın 11. gününde iki kez grand slam şampiyonu Rybakina, çeyrek final mücadelesinde Çinli Qinwen Zheng ile karşılaştı.
İki saat 14 dakika süren maçta rakibini 3-6, 6-1 ve 6-4 biten setlerle 2-1 yenen Rybakina, adını yarı finale yazdırdı.
ABD Açık'ta ilk şampiyonluğunu hedefleyen Rybakina, yarı finalde Mirra Andreeva-Coco Gauff eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA
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