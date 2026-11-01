Kadir Erbay, İspanya Superbike sezon finalinde ilk yarışı 3. bitirerek podyuma çıktı

Kadir Erbay, İspanya Superbike sezon finalinde ilk yarışı 3. bitirerek podyuma çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli motosikletçi Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nın sezon son ayağında Jerez'deki ilk yarışı 3. tamamlayarak podyuma çıktı. I+DENT Takımı adına yarışan Erbay, bugünkü ikinci yarışı 4. bitirdi; sezon sonu genel klasman sıralaması henüz yayınlanmadı.
Milli motosikletçi Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nda ilk yarışta 3'üncü olarak podyum sevinci yaşadı.
Ay-yıldızlı genç motosikletçi Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son ayağına Jerez de la Frontera kentinde bulunan Circuito de Jerez Pisti'nde çıktı.
I+DENT Takımı adına Jerez'de dün ilk yarışı 3. tamamlamayı başaran Kadir Erbay, bugünkü ikinci yarışı ise 4. bitirdi.
İspanya Superbike Şampiyonası'nda sezon sonu genel klasman sıralaması henüz yayınlanmadı.
Kaynak: AA
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