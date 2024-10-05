Kafa Travması Şüphelisi Oyuncu Hastaneye Gidene Kadar Duş Aldı - Son Dakika
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Kafa Travması Şüphelisi Oyuncu Hastaneye Gidene Kadar Duş Aldı

Kafa Travması Şüphelisi Oyuncu Hastaneye Gidene Kadar Duş Aldı

TFF 2. Lig'de Belediye Derincespor ile Erbaaspor arasında oynanan maçta, kafa travması şüphesiyle oyundan alınan Berk Akgönül, hastaneye gitmek yerine maç bitiminde duş aldı ve ambulansı 45 dakika bekletti.

05.10.2024 21:30  Güncelleme: 21:34
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TFF 2. Lig'de Belediye Derincespor ile Erbaaspor arasında oynanan karşılaşmanın son bölümünde konuk ekip kafa travması şüphesiyle 6'ncı oyuncu değişikliğini yaptı. Oyuncu derhal hastaneye gitmek yerine maç bittikten sonra duşunu aldı ve kendisini dakikalarca bekleyen ilk yardım ekipleriyle 45 dakika sonra hastaneye gitti.

Kafa travması şüphesiyle oyundan alındı, oyuncu hastaneye gitmedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Belediye Derincespor ile Erbaaspor arasında oynanan karşılaşmada konuk ekip altı oyuncu değiştirdi. Oyuna 46. dakikada giren Berk Akgönül maçın 84. dakikasında kendisini yere bıraktı. Hakemin işaretiyle kulüp doktoru sahaya girdi. Oyuncunun yanına vardığında hemen değişiklik işareti yaptı. Başını tutan Berk Akgönül sedyeyle oyun alanının kenarına alındı. İlk müdahalenin ardından sporcu kafa travması şüphesiyle ambulansa götürüldü. Acil yardım ekibinin hastaneye götürme talebini oyuncu kendisini iyi hissettiğini belirterek reddetti.

Konuk ekip 6. oyuncu değişikliğini yaptı

Ambulanstaki müdahalesinin ardından dakika 90'da Berk Akgönül oyundan alınarak yerine oyuna Enes Şanlı girdi. Ev sahibi takımın beraberlik golünü kaydetmesinin ardından gerginliğin arttığı, saha içinde oyuncular arasında kısa süreli tartışmaların yaşandığı, rakip oyuncuların kendilerini yere bırakmalarına süre geçirdikleri gerekçesiyle Belediye Derincespor cephesinde tepkilerin gösterildiği dakikalarda konuk ekibin altıncı değişikliği yapmasına ev sahibi takım kulübesinden de tepki geldi.

İlk yardım ekibi hastaneye gitmek için dakikalarca duş almasını bekledi

Maçın tamamlanmasının ardından ise oyuncuda baş dönmesi olduğu belirtilerek yeniden ambulanstaki acil yardım ekibine haber verildi. Ambulans, sahadan geçen misafir takım soyunma odasına gitti. Ancak dakikalarca duşa giren oyuncunun çıkmasını bekledi. Saat 17.40'ta sakatlanan oyuncu 18.30'da soyunma odasından çıkarak yürüyerek ambulansa bindi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen oyuncunun tetkiklerinde herhangi bir sorun olmadığı belirlendi ve Berk Akgönül taburcu edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Derincespor, Güvenlik, Futbol, Sağlık, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kafa Travması Şüphelisi Oyuncu Hastaneye Gidene Kadar Duş Aldı - Son Dakika

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