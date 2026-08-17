Kafkasör Yaylası'nda Motosiklet Festivali Rüzgarı - Son Dakika
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Kafkasör Yaylası'nda Motosiklet Festivali Rüzgarı

Kafkasör Yaylası\'nda Motosiklet Festivali Rüzgarı
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Artvin'de düzenlenen 13. Motosiklet Festivali, sporcuların kıyasıya mücadelesiyle renkli anlar sundu.

ARTVİN'in 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Motosiklet Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce motosiklet tutkununun katıldığı festivalde sporcular, sağanak altında kıyasıya mücadele etti.

Kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda Artvin Motosiklet Kulübü Derneği tarafından düzenlenen motosiklet festivali kapsamında enduro yarışları gerçekleştirildi. Hollanda, Almanya, Polonya, Irak ve İran'dan motosiklet tutkunlarının katıldığı organizasyonun son gününde, Adem ve Zeynep Bayrak anısına enduro yarışları yapıldı. Özel olarak hazırlanan parkurda yarışan 28 sporcu, engelleri en kısa sürede geçmek için kıyasıya mücadele etti. Sporcuların zorlu engellerdeki ve atlayış rampasındaki şovları, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Artvin'deki organizasyonlara sürekli katıldıklarını belirten sporcu Nuri Sarıalioğlu, "Bizim için özel bir parkur hazırlamışlar. Islak ve kaygan zemin nedeniyle parkur oldukça zorluydu ancak bir o kadar da keyifliydi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

GİZEM YILDIZ: HAVA KOŞULLARININ PİSTİ ZORLAŞTIRDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Eşini desteklemek için piste gelen Gizem Yıldız, "Eşimi desteklemek ve yarışları izlemek için geldim. Yarışlar güzel geçti. Önceki senelerde de gelmiştik. Keyif aldığımız bir faaliyet oldu. Parkur biz izleyiciler için kolay ama onlar için zor. Hava koşullarının pisti zorlaştırdığını düşünüyorum. Katılan herkes çok başarılıydı" diye konuştu.

OSMAN DEMİR: YARIŞLARDA GENÇLER GAYET İYİ MÜCADELE EDİYOR

Yarışları takip eden Osman Demir de "Motosiklet kullanıcısıyım. Burada yapılan etkinlikte eğleniyoruz. Yarışlarda gençler gayet iyi mücadele ediyor. En iyi tarafı ise kazasız belasız yarışların yapılması" dedi.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Motosiklet, Artvin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kafkasör Yaylası'nda Motosiklet Festivali Rüzgarı - Son Dakika

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