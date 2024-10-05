Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraşspor'a Tesis Tahsis Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraşspor'a Tesis Tahsis Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraşspor\'a Tesis Tahsis Etti

Büyükşehir Belediyesi, depremler nedeniyle hasar gören Kahramanmaraşspor'a spor tesislerini konaklama alanı olarak tahsis etti. Kulüp başkanı Yılmaz Terliksiz, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkür etti.

05.10.2024 13:10  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükşehir Belediyesi, mevcut spor tesislerinin tadilatını yaparak, depremde tesisleri ciddi hasar alan ve kullanılamayacak hale gelen Kahramanmaraşspor'a konaklama alanı olarak tahsis etti.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş'ı bir spor şehri haline getirmek ve tüm yaş grupları arasında sporu yaygınlaştırmak için faaliyet ve projelerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin spor kulüplerine sağladığı destekler de yüzleri güldürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, mevcut spor tesislerinin tadilatını yaparak, 6 Şubat depremlerinde tesisleri ciddi hasar alan ve kullanılamayacak hale gelen Kahramanmaraşspor'a konaklama alanı olarak tahsis etti.

Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Yılmaz Terliksiz, destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkür ederken, "6 Şubat depremlerinde tesislerimiz ciddi hasar aldı. Orası kullanılamayacağı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel'den destek istedik. Sağ olsun Fırat Başkanımız da bizlere destek oldu. Büyükşehir Belediyesinin tesisleri takımımıza tahsis edildi. Buradaki 22 oda futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımıza ayrıldı. Büyükşehir Belediyemizin takımımıza sağlamış olduğu bu destek bizi çok rahatlattı. Bu tesisi kulübümüze tahsis ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraşspor, Yerel Haberler, Fırat Görgel, A Spor, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraşspor'a Tesis Tahsis Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
13:12 TFF’de büyük skandal Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:29 Fatih’teki çifte cinayette kan donduran detay Fatih'teki çifte cinayette kan donduran detay
15:40 Şanlıurfa’da bir ilk Kadın otobüs şoförü görevine başladı Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:21 Beyoğlu sapıklarından birinin ’ahlak’ paylaşımı “pes artık“ dedirtti Beyoğlu sapıklarından birinin 'ahlak' paylaşımı "pes artık" dedirtti
15:18 Hamsilere adım adım takip Hamsilere adım adım takip
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 13:46:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraşspor'a Tesis Tahsis Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement