Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraşspor\'a Tesis Tahsis Etti

Spor

Büyükşehir Belediyesi, mevcut spor tesislerinin tadilatını yaparak, depremde tesisleri ciddi hasar alan ve kullanılamayacak hale gelen Kahramanmaraşspor'a konaklama alanı olarak tahsis etti.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş'ı bir spor şehri haline getirmek ve tüm yaş grupları arasında sporu yaygınlaştırmak için faaliyet ve projelerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin spor kulüplerine sağladığı destekler de yüzleri güldürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, mevcut spor tesislerinin tadilatını yaparak, 6 Şubat depremlerinde tesisleri ciddi hasar alan ve kullanılamayacak hale gelen Kahramanmaraşspor'a konaklama alanı olarak tahsis etti.

Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Yılmaz Terliksiz, destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkür ederken, "6 Şubat depremlerinde tesislerimiz ciddi hasar aldı. Orası kullanılamayacağı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel'den destek istedik. Sağ olsun Fırat Başkanımız da bizlere destek oldu. Büyükşehir Belediyesinin tesisleri takımımıza tahsis edildi. Buradaki 22 oda futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımıza ayrıldı. Büyükşehir Belediyemizin takımımıza sağlamış olduğu bu destek bizi çok rahatlattı. Bu tesisi kulübümüze tahsis ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ