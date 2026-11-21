Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 94-69'luk skorla mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. İlk periyodu 14-14 eşitlikle geçilen mücadelenin ikinci çeyreğinde oyun üstünlüğünü eline alan Kahramanmaraş temsilcisi, soyunma odasına 35-30 önde girdi. İkinci yarıda hem hücumda hem savunmada etkili bir performans sergileyen ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 63-46 üstün tamamladı. Son çeyrekte de farkı açmaya devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 94-69 galip ayrıldı.