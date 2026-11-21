Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü'nü sahasında 94-69 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. hafta mücadelesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 94-69 yendi. İlk yarıyı 35-30 önde geçen ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 63-46 üstün tamamlayıp son çeyrekte farkı açtı.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 94-69'luk skorla mağlup etti.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. İlk periyodu 14-14 eşitlikle geçilen mücadelenin ikinci çeyreğinde oyun üstünlüğünü eline alan Kahramanmaraş temsilcisi, soyunma odasına 35-30 önde girdi. İkinci yarıda hem hücumda hem savunmada etkili bir performans sergileyen ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 63-46 üstün tamamladı. Son çeyrekte de farkı açmaya devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 94-69 galip ayrıldı.
Kaynak: İHA
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