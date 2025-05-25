Kahramanmaraş İstiklalspor 2. Lig\'e Yükseldi

TFF 3. Lig yükselme play-off finalinde Kahramanmaraş İstiklalspor, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 yenerek 2. Lig'e yükseldi.
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Sezgin Çınar, Azad İlhan
Ayvalıkgücü Belediyespor: Kaan Ün, Polat Güren, Serhat Hürriyet, Davut Babur, Cuma Ali Üzüm, Oğuz Aksoy (Baha Kısacık dk.90+3), Tugay Yıldırım, Yavuz Selim Taşer (Hüseyin Erkan dk. 82), Hamit Kurt, Ertuğrul Yıldırım (Namık Barış Çelik dk. 67), Ali Habeşoğlu
Teknik Direktör: Mehmet Yıkılmazdağ
Kahramanmaraş İstiklalspor: Kıvanç Küçükkarış, Kamil İçer (Doğukan Nelik dk. 81), Kerem Kaya, İbrahim Has, Sadık Baş, Muahammed Akarslan (Yekta Sönmez dk. 90+5), Hakan Yeşil, Selim Ilgaz (Ali Han Tuncer dk. 74), Tolunay Yurtseven (Arda Yumurtacı dk. 90+4), Muhammet İmre (Emre Çölgeçen dk. 90+4), Aykut Çift
Teknik Direktör: Ramazan Çelik
Goller: Tugay Yıldırım (dk. 44) (Ayvalıkgücü Belediyespor), Kerem Kaya (dk. 30), Ali Han Tuncer (dk. 90+1), Aykut Çift (dk. 90+8) (Kahramanmaraş İstiklalspor)
Sarı kartlar: Cuma Ali Üzüm (Ayvalıkgücü Belediyespor), Hakan Yeşil, Kerem Kaya (Kahramanmaraş İstiklalspor) - ANTALYA
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