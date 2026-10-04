Kahramanmaraş İstiklalspor, Taner Gümüş'ün golüyle Ankara Demirspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş İstiklalspor, Taner Gümüş'ün golüyle Ankara Demirspor'u 1-0 yendi

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Kahramanmaraş İstiklalspor, Taner Gümüş\'ün golüyle Ankara Demirspor\'u 1-0 yendi
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta mücadelesinde Kahramanmaraş İstiklalspor, sahasında Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Tek golü 33. dakikada Taner Gümüş kaydedince ev sahibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta karşılaşmasında Kahramanmaraş İstiklalspor, sahasında Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Stad: Kahramanmaraş Merkez

Hakemler: Ömer Nazıf Baytar, Erdi Abdulmecit Sayar, Burak Bakırtaş

Kahramanmaraş İstiklalspor: Yavuz Aygün, Alpay Çelebi (Alparslan Öztürk dk. 82), Emir Kayacık, Berk Taşkın, Sefa Narin (Yusuf İnci dk. 71), Muhammet İmre, Ömer Kuşan (Oğuzhan Yılmaz dk. 55), Talha Yünkuş (Cenk Doğan dk. 71), Taner Gümüş, Görkem Bitin (Mert Miraç Altıntaş dk. 71), Yasin Abdioğlu

Ankara Demirspor: Ali Taha Demir, Murat Karadeniz, Furkan Işıkdemir, Eralp Aydın, Deniz Yaşar (Berk Yigit Karadağ dk. 46), Erdem Çetinkaya (Kerem Şenyüz dk. 37), Kadir Subaşı, Furkan Emre Ünver, Kerem Hakan Vapurluoğlu (Mehmet Özdıraz dk. 46), Taylan Utku Aydın, Semih Akyıldız (Mehmet Özel dk. 66), Emirhan Altundağ (Batuhan Süer dk. 46)

Goller: Taner Gümüş (dk. 33) (Kahramanmaraş İstiklalspor)

Sarı kart: Eralp Aydın (Ankara Demirspor)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuKahramanmaraşAnkaraFutbolGümüşSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş İstiklalspor, Taner Gümüş'ün golüyle Ankara Demirspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
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