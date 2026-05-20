Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Spor Vadisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Spor Vadisi Açıldı

20.05.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta yapılan 15 Temmuz Spor Vadisi, 24 branş için uluslararası standartlarda hizmete girdi.

Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapımı tamamlanan "15 Temmuz Spor Vadisi" açıldı.

Merkez Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Millet Bahçesi yerleşkesi içerisinde 24 branş için uluslararası standartlarda 25 dönüm alanda oluşturulan tesisin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin sporla bağının güçlendirilmesi adına başlattıkları çalışmanın hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Hizmete giren tesisin kentteki ilk olma özelliğini taşıdığını anlatan Görgel, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız asrın felaketi ile yeşil alanlarımız barınma ve lojistik merkez olarak hizmet vermişti. Çadırlardan konteynerlere ardından da kalıcı konutlara çevrilen süreçte boşaltılan millet bahçelerimize yeni fonksiyonlar yükleyerek, cazibelerini artırarak hizmete alıyoruz. İşte burada da 100 dönümlük millet bahçemizin geçici barınma kaynaklı hasarlarını gidermekle kalmadık içerisine şehrimizin ilk spor vadisini de inşa ettik. Yaklaşık 25 dönüm alanda, Gençlik ve Spor Bakanlığımız iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz yatırımla, şehrimiz tenisten basketbol ve voleybola, 24 farklı branşa ait uluslararası standartlarda spor alanlarına kavuşmuş oldu."

Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Spor Vadisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında

15:21
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi
Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
15:01
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 15:26:33. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Spor Vadisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.