Kahramanmaraş'ta 170 Yetim Çocuğa İlk Bisikletleri Hediye Edildi
Kahramanmaraş'ta 170 Yetim Çocuğa İlk Bisikletleri Hediye Edildi

Kahramanmaraş\'ta 170 Yetim Çocuğa İlk Bisikletleri Hediye Edildi
17.08.2025 12:11  Güncelleme: 12:13
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve diğer kurumlarla iş birliği yaparak 170 yetim çocuğa bisiklet hediye etti. Başkan Görgel, bu mutlu anların çocuklar için hatıra olacağını ifade etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle 170 yetim çocuğa bisiklet hediye edildi. Başkan Görgel, "Genç kardeşlerimizin ilk bisikletini hediye etmek bizler için büyük mutluluk kaynağı. İnşallah hatıralarda ortak olmuşuzdur ve bundan sonraki dönemde her bisiklete bindiklerinde büyüklerini hatırlamış olurlar" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak toplumun her kesimine yönelik hizmet üretme misyonunu kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, 2025 Aile Yılı programları dahilinde özel bir proje daha hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Valilik, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen "İlk Bisikletim" projesi, KAFUM'da düzenlenen özel bir törenle uygulamaya konuldu. Proje kapsamında toplam 170 yetim çocuğa bisiklet hediye edilerek, çocukların sosyal yaşama katılımları desteklenmiş ve mutluluk dolu anlar yaşamaları sağlandı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Kahramanmaraş'ımız gerçekten önemli bir mücadele örneği gösteriyor. Şehrimiz hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarıyla tüm ilçelerimizde adeta bir şantiye alanı hüviyetinde ve süreçler olumlu yönde ilerliyor. İnşallah birkaç yıl içerisinde vatandaşlarımız çok daha güzel ve konforlu koşullarda yaşam standartlarını geliştirmiş olacaklar. Bunların yanı sıra sosyal sorumluluk bizim vazgeçilmez yanımızdır. Bu alanda yapmış olduğumuz hizmetler, altyapı ve üstyapı çalışmaları kadar önem arz etmektedir. Şehrin çocukları, gençleri, kadınları ve her katmanında emeğimizin bulunmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda tüm ekip arkadaşlarımızla büyük çaba sarf etmekteyiz. Bugün de çocuklarımızın ilk bisikletlerini teslim ediyoruz. Genç kardeşlerimizin ilk bisikletini hediye etmek bizler için büyük mutluluk kaynağı. İnşallah hatıralar ortak olmuşuzdur ve bundan sonraki dönemde her bisiklete bindiklerinde büyüklerini hatırlamış olurlar. Projede emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, yeni bisikletlerin yavrularımıza hayırlı olmasını diliyorum" cümlelerini kaydetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
