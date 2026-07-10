Kahramanmaraş\'ta yeni stadyum %50 tamam, 2027\'de açılacak

Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden 17 bin 500 seyirci kapasiteli yeni stadyum inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, stadyumda fiziki gerçekleşme oranının yüzde 50 seviyesine ulaştığını belirterek, tesisin 2027 yılı Ocak ayında hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yapımı devam eden Kahramanmaraş Stadyumu inşaatında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Stadyum alanının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edildiğini ifade eden Özdemir, "Burada yapımı süren tesisimiz 17 bin 500 kişilik yeni stadyumumuzdur. Projenin ihalesi 30 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Yer teslimi ise Temmuz 2025'te yapıldı. Şu an itibarıyla inşaatta fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 seviyesine ulaşmış durumda" dedi.

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini kaydeden Özdemir, "Herhangi bir aksilik yaşanmaması ve ilave imalat gerektirecek bir durumun ortaya çıkmaması halinde stadyumumuzun 2027 yılı Ocak ayında tamamlanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Yeni stadyumun Kahramanmaraş'ın uzun yıllardır beklediği önemli spor yatırımlarından biri olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, "Deprem sonrası şehrimizin yeniden yapılanma sürecinde önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Stadyumumuz da bunlardan biri. Vatandaşlarımız tamamlanmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Deprem sonrası şehrimizin yeniden ayağa kalkması noktasında büyük destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni stadyumun tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş'ın modern spor altyapısına kavuşacağını belirten yetkililer, tesisin profesyonel müsabakaların yanı sıra çeşitli spor organizasyonlarına da ev sahipliği yapacağını ifade etti. - KAHRAMANMARAŞ