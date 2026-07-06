Kahramanmaraş, Uluslararası Bisiklet Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Kahramanmaraş, Uluslararası Bisiklet Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Kahramanmaraş, Uluslararası Bisiklet Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacak
06.07.2026 16:34  Güncelleme: 16:39
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Kahramanmaraş, 4-7 Ağustos tarihlerinde Uluslararası Bisiklet Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Farklı ülkelerden sporcuların katılacağı organizasyonda iki etapta toplam 246 kilometrelik parkurda mücadele edilecek. Şampiyona ilk kez uluslararası 2.2 kategorisinde düzenlenecek.

Kahramanmaraş, 4-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Bisiklet Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Farklı ülkelerden sporcuların katılacağı organizasyonda, iki etapta toplam 246 kilometrelik parkurda mücadele edilecek.

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek Uluslararası Bisiklet Şampiyonası kapsamında sporcular, kentin doğal ve tarihi güzelliklerini kapsayan parkurlarda pedal çevirecek. Organizasyonun, şehrin spor turizmine katkı sağlaması ve uluslararası alanda tanıtımına destek olması hedefleniyor. Şampiyonanın ilk etabı 4 Ağustos Salı günü saat 09.00'da KAFUM'dan başlayacak. Sporcular; Beyoğlu, Demirciler, Abbaslar, Kapıçam, Karacasu, Kılavuzlu ve Bulutoğlu güzergahını takip ederek 128 kilometrelik parkuru tamamlayacak. Etap, Ali Kayası Cam Teras'ta sona erecek ve ödül töreni burada gerçekleştirilecek. İkinci etap ise 5 Ağustos Çarşamba günü saat 09.00'da KAFUM'dan start alacak. Türkoğlu, Demirciler, Maksutuşağı, Narlı ve Pazarcık güzergahında ilerleyecek sporcular, Sanayi Kavşağı ve Madalya Kavşağı üzerinden geçerek 118 kilometrelik etabı KAFUM'da tamamlayacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bisiklet sporunun hem Kahramanmaraş hem de Türkiye açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Olimpiyatlarda en fazla madalya kazandıran branşlardan biri olan bisiklette, Kahramanmaraş hem dağ bisikleti hem de yol bisikletinde önemli başarılara imza atıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak güçlü bir iş birliği içerisindeyiz. Bu çalışmalar sayesinde hem Kahramanmaraş'ın tanıtımına katkı sağlanıyor hem de bisiklet sporunun gelişimi destekleniyor" ifadelerini kullandı.

Bu yıl organizasyonun ilk kez uluslararası 2.2 kategorisinde gerçekleştirileceğini vurgulayan Müftüoğlu, "Bugüne kadar Kahramanmaraş'ta tek günlük uluslararası 1.2 kategorisinde yarışlar düzenliyorduk. Bu yıl ise ilk kez 2.2 kategorisinde Trof Kahramanmaraş'ı gerçekleştiriyoruz. Bu kategori, 2008 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun düzenlendiği seviyedir. İlerleyen yıllarda Kahramanmaraş'ta daha üst kategorilerde uluslararası bisiklet turları düzenlemeyi hedefliyoruz. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak Kahramanmaraş söz konusu olduğunda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yetkililer, organizasyonun uluslararası standartlarda gerçekleştirileceğini belirterek, farklı ülkelerden sporcular, teknik ekipler ve basın mensuplarının Kahramanmaraş'ın doğal parkurlarını ve spor altyapısını yakından tanıma fırsatı bulacağını ifade etti. 4-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Bisiklet Şampiyonası'nın, Kahramanmaraş'ın spor organizasyonlarındaki tecrübesine katkı sağlaması ve kentin spor turizmi potansiyelini uluslararası alanda daha görünür hale getirmesi bekleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Etkinlik, Ağustos, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kahramanmaraş, Uluslararası Bisiklet Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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