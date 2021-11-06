STAT: Yavuz SelimHAKEMLER: Metehan Alpat, Hakan Akkaynak, Niyazi Atakan AtasevenHEKİMOĞLU TRABZON: Özkan - Onur (Dk. 46 Ali), Yasin (Dk. 78 Miraç), Hakan Demir, Emre, Hakan Yavuz (Dk. 59 Tunahan), Caner, Halil İbrahim (Dk. 59 Berkay), Hakan Yeşil (Dk. 74 Özkan), Mehmet, EthemKAHRAMANMARAŞSPOR: Deniz Çınar - Deniz Solmaz, Birkan, Canberk (Dk. 46 Yakup Ramazan), Enis, Ali Rıza (Dk. 59 Anıl), Halil İbrahim (Dk. 74 Sefa), Mert, Alican, Mehmet Burak (Dk. 46 Emre), Özcan (Dk. 82 Melih)GOLLER: Dk. 9 Hakan Yavuz, Dk. 17 Ethem, Dk. 30 ve Dk. 56 Hakan Yeşil, Dk.45+1 Halil İbrahim (Hekimoğlu Trabzon), Dk.54 Enis (Kahramanmaraşspor)SARI KART: Mert (Kahramanmaraşspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 11'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 5-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Hakan Yavuz, 17'de Ethem, 30 ile 56'ncı dakikalarda Hakan Yeşil ve 45+1'inci dakikada Halil İbrahim kaydederken, konuk ekibin tek golü 54'üncü dakikada Enis'ten geldi. Bu sonuçla ev sahibi ekip liderliğini sürdürürken, konuk ekip ise son sırada yer aldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Kahramanmaraşspor: 5-1 - Son Dakika Spor