Kahramanmaraşspor uzatmalarda bulduğu golle hayata tutundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraşspor uzatmalarda bulduğu golle hayata tutundu

Kahramanmaraşspor uzatmalarda bulduğu golle hayata tutundu
29.03.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kahramanmaraşspor, Kırşehirspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta ligde kalma savaşı veren Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Kırşehirspor karşısında son ana kadar direncini korudu. Batıpark Adem Şahan Futbol Sahası'nda oynanan mücadelede taraftar desteğini arkasına alan Kahramanmaraş temsilcisi, özellikle son dakikalarda bulduğu golle hayati bir üç puanın sahibi oldu. Bu galibiyetle puanını 27'ye yükselten Kahramanmaraşspor, ligde kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

İLK YARIDA FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLEMEDİ

Karşılaşmaya istekli başlayan Kahramanmaraşspor, ilk yarıda rakip kalede etkili ataklar geliştirdi. Ancak yakalanan net fırsatlar gole çevrilemedi. Ev sahibi ekip, taraftarının da desteğiyle oyunu rakip yarı sahaya yıkmasına rağmen son vuruşlardaki eksiklik nedeniyle aradığı golü bulamadı.

Konuk ekip Kırşehirspor ise daha kontrollü bir oyun anlayışıyla sahada yer aldı ve savunma güvenliğini ön planda tuttu. İlk 45 dakika boyunca iki takım da gol bulamayınca devre golsüz eşitlikle sona erdi.

Kahramanmaraşspor uzatmalarda bulduğu golle hayata tutundu

90+7'DE GELEN GOLLE KRİTİK GALİBİYET

İkinci yarıda da dengeli bir mücadele yaşanırken, her iki takım da risk almaktan kaçındı. Kırşehirspor'un geliştirdiği ataklarda Kahramanmaraşspor savunması hata yapmazken, ev sahibi ekip de son bölümde baskısını artırdı.

Maçın kırılma anı ise uzatma dakikalarında geldi. 90+7'de kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Vedat Saygı, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından santra yapılmadan karşılaşma sona erdi.

Bu sonuçla Kahramanmaraşspor puanını 27'ye yükselterek ligde kalma yolunda kritik bir adım attı. Ligin bitimine üç hafta kala düşme hattında bulunan Suvermez Kapadokyaspor, Hacettepe Türk Metalspor ve Kilis 1984 Spor'un alacağı sonuçlar ise sıralama açısından belirleyici olacak.

Haber: Muhammet Özer

Son Dakika Spor Kahramanmaraşspor uzatmalarda bulduğu golle hayata tutundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 18:19:21. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraşspor uzatmalarda bulduğu golle hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.