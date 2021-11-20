Kalp rahatsızlığı yaşayan Barcelona'nın yıldız golcüsü Agüero futbolu bırakıyor

La Liga'nın 12. haftasında Barcelona, sahasında Alaves'i konuk etmişti. Karşılaşmanın 41. dakikasında göğsünde sıkışma ve nefes darlığı yaşayan Sergio Agüero kendini yere bırakmış ve oyuna devam edememişti. Yapılan kontroller sonrası kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan Arjantinli yıldız futbolcu, kariyerini sonlandırma kararı aldı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYEREK EMEKLİLİK KARARINI DUYURACAK

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Agüero, yeşil sahalara mecburi bir vedaya hazırlanıyor. Kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan Arjantinli futbolcu, gelecek hafta bir basın toplantısı düzenleyerek emekliye ayrılığını kamuoyuna duyuracak.