Kamara resmen Astana'da - Son Dakika
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Kamara resmen Astana'da

26.02.2022 00:57
Kamara resmen Astana'da

Hatayspor, Mohammed Kamara'yı Astana'ya kiraladığını resmen açıkladı.

Hatayspor, Mohammed Kamara'yı Astana'ya kiraladığını resmen açıkladı.

Hatayspor, Mohammed Kamara'yı sezon sonuna kadar Kazakistan takımlarından Astana'ya kiraladıklarını resmen açıkladı. Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mohammed Kamara'nın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Astana Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Mohammed Kamara'ya yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kamara bu sezon Hatayspor forması ile 9 maçta ilk 11'de forma giyerken, bu maçlarda takımına 4 gollük katkı sağladı. - HATAY

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Kaynak: İHA

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