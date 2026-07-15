Kandıra'da güreşlerde başpehlivan Seçkin Duman - Son Dakika
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Kandıra'da güreşlerde başpehlivan Seçkin Duman

Kandıra\'da güreşlerde başpehlivan Seçkin Duman
15.07.2026 18:44
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Seçkin Duman oldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Seçkin Duman oldu.

Kandıra Belediyesince Namazgah Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 32'si başpehlivan olmak üzere 439 güreşçi mücadele etti.

Kandıralı iş insanı Erhan Başaran'ın güreş ağası olduğu organizasyonun finalinde Feyzullah Aktürk'ü yenen Seçkin Duman şampiyonluğa ulaştı.

Baş kategorisinde Erkan Taş ve Mustafa Taş üçüncülüğü paylaştı.

Final müsabakasının ardından Seçkin Duman'ın altın kemerini Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez taktı.

İkinci olan Feyzullah Aktürk ile üçüncülüğü paylaşan Erkan Taş ve Mustafa Taş da düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kandıra'da güreşlerde başpehlivan Seçkin Duman - Son Dakika

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