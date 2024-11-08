Kanlıkavak Parkı\'ndaki Basketbol Sahası Modernize Edildi

Spor

Odunpazarı Belediyesi, şehrin önemli yeşil alanlarından biri olan Kanlıkavak Parkı'ndaki basketbol sahasını modernize ederek daha kullanışlı hale getirdi.

Kırmızıtoprak Mahallesi Gülçiçek Sokak ile Canser Sokak kesişiminde yer alan parkta gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Sahanın zemininde yapılan iyileştirmelerle eski ve bozulmuş asfalt kaplama kaldırılarak yerine daha dayanıklı beton zemin döşendi. Yeni zemin, estetik bir görünüm sağlamak amacıyla akrilik boyayla renklendirildi ve basketbol sahasına modern bir tasarım kazandırıldı.

"Gençlerin ve sporseverlerin uğrak noktası olmaya devam edecek"

Yenileme çalışmalarının bir diğer önemli kısmı ise sahaya ait yapısal unsurlar oldu. Mevcut potalar ve çevre telleri yeniden düzenlenerek, sahanın görsel ve yapısal kalitesi arttırıldı. Ayrıca, basketbol sahasının aydınlatma sistemleri de modernize edilerek gece saatlerinde güvenli ve verimli bir kullanım sağlandı. Eskişehir halkına ücretsiz olarak hizmet veren bu yeniliklerle Kanlıkavak Parkı'ndaki basketbol sahasının gençlerin ve sporseverlerin uğrak noktası olmaya devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR