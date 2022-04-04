Kano yarışlarında Köyceğizli sporcu üç altın madalya kazandı - Son Dakika
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Kano yarışlarında Köyceğizli sporcu üç altın madalya kazandı

04.04.2022 12:17
Kano yarışlarında Köyceğizli sporcu üç altın madalya kazandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen kano yarışlarında Köyceğizli Serkan Kakkaç 3 altın madalya kazanarak ilçeye büyük gurur yaşattı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen kano yarışlarında Köyceğizli Serkan Kakkaç 3 altın madalya kazanarak ilçeye büyük gurur yaşattı.

Türkiye Kano Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım seçme yarışları sonucunda Köyceğizli Serkan Kakkaç Büyük Erkekler kategorisinde 1000m, 500m ve 200m yarışlarında 1. gelerek 3 altın madalyanın sahibi oldu. Kulübü Köyceğizspor'a ve Köyceğizlilere büyük gurur yaşattı. Durgunsu Kano yarışlarında sporcuların performansları Milli Takım antrenörü Andrei Shantrovic ve teknik kurulca değerlendirilerek Dünya Kupası 1-2 ve Solvakya Piestany Yarışları Aday Milli Takım Kampına Serkan Kakkaç ile birlikte 24 sporcu davet edildi. Milli Kanocu Serkan Kakkaç Mayıs'ta yapılacak dünya kupalarına katılacak olmanın heyecanını yaşıyor. - MUĞLA

Kano yarışlarında Köyceğizli sporcu üç altın madalya kazandı
Kano yarışlarında Köyceğizli sporcu üç altın madalya kazandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kano yarışlarında Köyceğizli sporcu üç altın madalya kazandı - Son Dakika


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