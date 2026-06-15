Kansas City Stadı Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Kansas City Stadı Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak

15.06.2026 11:20
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Kansas City Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 6 maça ev sahipliği yapacak, çeyrek final de burada oynanacak.

ABD'deki "en gürültülü" stadyum olarak bilenen Kansas City Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda biri çeyrek final olmak üzere 6 maça ev sahipliği yapacak.

ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen turnuva, 19 Temmuz Pazar günü final maçıyla tamamlanacak.

Kupada toplam 6 maça ev sahipliği yapacak 73 bin kapasiteli Kansas City Stadı'nda bir çeyrek final karşılaşması da oynanacak.

Stadyum, sesi fiziksel olarak hapseden, yönlendiren ve doğrudan sahaya yansıtan dik, kase şeklinde bir mimariye sahip.

Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımı Kansas City Chiefs'e ev sahipliği yapan Kansas City Stadı, ülkenin en büyük statlarından biri olarak da dikkati çekiyor.

Kansas City, Dünya Kupası'na hazır

Kansas City, yapılan yatırımlarla Dünya Kupası'na hazır hale getirildi.

Missouri ve Kansas nehirlerinin birleştiği noktada yer alan Kansas City, tarihi, caz müziği ve parklarıyla hem kültür hem de doğa meraklıları için önemli bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Kent, aralarında Ulusal I. Dünya Savaşı Müzesi, Nelson-Atkins Sanat Müzesi ve Amerikan Caz Müzesi başta olmak üzere önemli yapılara ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 650 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen Kansas City, 1 milyar doları aşan nehir kıyısı yatırımları ve kentsel dönüşüm projeleriyle turnuvaya hazırlandı.

Taraftar festival alanı

Kansas City'deki festival alanı da 25 bin taraftarı ağırlayacak.

Festival alanında 18 gün boyunca taraftarlara maç izleme imkanı sunulacak, canlı müzik ve kültürel aktiviteler yapılacak.

Girişlerin ücretsiz olacağı festival alanında biletleri bulunmayan taraftarlar, Dünya Kupası atmosferini yaşama imkanı bulacak.

Maçlar

Kansas City Stadı'nda oynacak maçlar şunlar:

17 Haziran Çarşamba:

J Grubu: 04.00 Arjantin-Cezayir

21 Haziran Pazar:

E Grubu: 03.00 Ekvador-Curaçao

26 Haziran Cuma:

F Grubu: 02.00 Tunus-Hollanda

28 Haziran Pazar:

J Grubu: 05.00 Cezayir-Avusturya

4 Temmuz Cumartesi:

Son 32 turu: 04.30

12 Temmuz Pazar:

Çeyrek final: 04.00

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kansas City Stadı Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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