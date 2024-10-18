Kapadokya Ultra Trail Koşusu Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Kapadokya Ultra Trail Koşusu Başlıyor

Kapadokya Ultra Trail Koşusu Başlıyor

Kapadokya'da 2 bin 368 sporcunun katılımıyla Ultra Trail Koşusu yarın düzenlenecek.

18.10.2024 17:51
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Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 73 ülkeden 2 bin 368 sporcunun katılımıyla yarın Nevşehir'de yapılacak.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, bu yıl 11'ncisi organize edilen koşu öncesi Ürgüp ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, etkinliğe ilginin her geçen yıl artmasını bölge turizmi açısından değerli bulduklarını söyledi.

UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın son yıllarda spor turizmiyle de öne çıktığını dile getiren Fidan, şunları kaydetti:

"Kapadokya, gastronomisi, kültürü, mimarisi ile her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Ülkemizde kültür ve inanç turizminde en önemli yerlerden biri ancak biliyoruz ki bölgemiz spor turizmi ve sosyal etkinlikler açısından da fırsatlar barındırıyor. Bu etkinlik de bunu gösteriyor. İlimizde bu tür başarılı etkinliklerin gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyup, elimizden geldiğince destek sunuyoruz."

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul da tüm sporculara başarı dileyerek, "Sporculara eşlik edenlerle birlikte 5 binden fazla konuğumuz var. Şu anda otellerimizde boş yer yok. Ürgüp'ün üzümü, kabak çekirdeği meşhur, artık Salomon Ultra Trail Koşusu da meşhur. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Organizasyonda yer alan firmalar ile sponsor kuruluşların temsilcilerinin de söz aldığı programda, uluslararası düzeyde başarı elde etmiş elit sporcular tanıtıldı.

Programın sonunda elit sporcular ile protokol üyeleri fotoğrafı çektirdi.

Yarın saat 07.00'de Ürgüp ilçe meydanından başlayacak yarışta sporcular, 119, 63 ve 38 kilometrelik etaplarda koşacak, dereceye girenlere ödülleri 20 Ekim'deki törende verilecek.

Kaynak: AA

Kapadokya, Etkinlik, Kültür, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kapadokya Ultra Trail Koşusu Başlıyor - Son Dakika

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