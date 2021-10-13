Kaptanlık verilen Marcao, arkadaşının üzerine yürüdü

Sarı-Kırmızılılar'da bir kez daha Marcao endişesi yaşandı. İstanbulspor'la 3-3 biten hazırlık maçında sinirler bir hayli gergindi. Ryan Babel, rakip futbolcunun boğazına yapıştı, saha karıştı. Bu olaydan daha çok dikkat çeken ise Marcao ve Alpaslan arasında yaşananlar oldu. Kaptanlık bandını takan Marcao, yenilen gol sonrası Alpaslan'ı uyardı.

TERİM MÜDAHALE ETTİ

İkili arasında uzayan diyalog Fatih Terim'i çıldırttı. Terim, tribünden sahaya seslendi. Kriz büyümeden önlendi. Sosyal medyada Marcao'nun kaptan olması çok tartışıldı. Bu kararın hata olduğu yönünde yapılan yorumların sayısı bir hayli fazla. Sosyal medyada Marcao'ya kaptanlık verilmesi tepki çekti.

İşte o yorumlar: