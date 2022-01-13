Kar yağışı ve soğuk hava Afyonsporlu oyuncuları da etkiledi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Bodrumspor maçı hazırlıklarına kar yağışından dolayı Kocatepe Spor Kompleksi yerine halı sahada devam etti.

Afyonspor ligin ikinci yarısının ilk maçında evinde Bodrumspor'u ağırlayacak. Maçın hazırlıklarına devam eden mor beyazlı ekip kar yağışından etkilenen Kocatepe Spor Kompleksi yerine antrenman tercihini halı sahadan yana kullanmak zorunda kaldı. Kar yağışı ile birlikte soğuk havanında etkili olduğu kentte teknik heyet oyuncuların soğuk havadan daha az etkilenmeleri için halı sahada antrenman yapılması kararı aldı. - AFYONKARAHİSAR