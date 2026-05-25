Karaaslan, Türkiye 3.\'sü Oldu!

Bayburtlu milli bilardo sporcusu Ahmet Efekan Karaaslan, 2026 Yılı Pool Bilardo Türkiye Şampiyonası 2. Etap 8 Top U-23 genç kategorisi müsabakalarında Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisinde düzenlenen şampiyona, final karşılaşmalarının ardından tamamlandı. U-23 genç kategorisinde mücadele eden 18 yaşındaki Karaaslan, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak, Bayburt'a dereceyle döndü.

Şampiyonada Buğra Karaç birinci, Aşkın Feraye Yılmaz ikinci olurken, Ahmet Efekan Karaaslan ile Efe Dere üçüncü sırada yer aldı.

Antrenörü Cevdet Türker rehberliğinde turnuvalara hazırlanan Karaaslan, bu yıl okullar arası Türkiye Şampiyonası'nda da Türkiye üçüncülüğü elde etti. Kendi yaş kategorisi U-23'te de kürsüye çıkan genç sporcu, sezon içinde aldığı derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Bayburtlu sporcu Karaaslan, haziran ayında Slovenya'da düzenlenecek Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. - BAYBURT