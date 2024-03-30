Karabağ, Azerbaycan Premier Lig'de Kepez'i 6-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika
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Karabağ, Azerbaycan Premier Lig'de Kepez'i 6-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti

Azerbaycan Premier Lig'in 28. haftasında Kepez'i 6-1 yenen Karabağ, bitime 8 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Karabağ, puanını 69 yaparak en yakın rakibi Neftçi ile arasındaki farkı 26 puana çıkardı ve 11. kez şampiyon oldu.

30.03.2024 01:43  Güncelleme: 01:45
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Azerbaycan Premier Lig'de Kepez'i 6-1 yenen Karabağ, bitime 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 28. haftasında Kepez'e konuk olan Karabağ, karşılaşmayı 6-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 69 yaparak en yakın rakibi Neftçi ile arasındaki farkı 26 puana çıkaran Karabağ, şampiyonluğu garantiledi.

Karabağ böylece 11. kez şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Karabağ, Azerbaycan Premier Lig'de Kepez'i 6-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika

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