Karabük amatör futbol liginde play-off yarı final maçları tamamlandı - Son Dakika
03.05.2026 20:41  Güncelleme: 20:42
Karabük'te 1.Amatör Futbol Ligi Play-Off yarı final müsabakaları tamamlandı.

Karabük 1.Amatör Lig Play-Off final karşılaşması Safranboluspor ve Eskipazar Belediyespor takımları arasında oynanacak.

Karabük Onur Futbol Sahası'nda oynanan yarı final maçlarında Safranboluspor rakibi Yortanspor'u 4-1, Eskipazar Belediyespor rakibi Safranbolu Bağlar Spor Kulübü'nü 5-3 mağlup ederek finale isimlerini yazdırdı.

Final maçını kazanan takım direkt olarak Bölgesel Amatör Lig'in yükselerek (BAL) Karabük'ü temsil etmeye hak kazanacak.

Karabük 1.Amatör Lig Play-Off final karşılaşmasının 10 Mayıs Pazar günü Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanması bekleniyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

