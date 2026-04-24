Karabük Beşiktaşlılar Derneği\'nin açılışı gerçekleşti

Karabük'te düzenlenen törenle Karabük Beşiktaşlılar Derneği açıldı.

Açılış töreni yoğun katılımla gerçekleşirken Karabük Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Göksun Öztoprak Beşiktaş kültürünü yaşatmak için yola çıktıklarını belirtti.

Dernek binasının yer aldığı Kartaltepe Mahallesi'ndeki açılış töreni konuşmaların ardından kurdele kesimi ile devam etti.

Açılışa; Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, oyuncu Ruhi Sarı ve Kerim Yağcı, Beşiktaş Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları, Beşiktaş'ın eski futbolcuları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış organizasyonu akşam saatlerindeki gala yemeği ile devam etti. Yenişehir Büyük Kulüp'teki galada derneğin açılış süreci ile ilgili konuşmalar gerçekleşti. Konuşmaların ardından marşlar söylenerek pasta kesildi. - KARABÜK