Karabük İdman Yurduspor, Tokat Belediyespor'a 4-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karabük İdman Yurduspor, Tokat Belediyespor'a 4-1 Mağlup Oldu

Karabük İdman Yurduspor, Tokat Belediyespor\'a 4-1 Mağlup Oldu
13.09.2025 18:27  Güncelleme: 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Karabük İdman Yurduspor, sahasında Tokat Belediyespor'a 4-1'lik skorla kaybetti. Maçta goller Seyit Ali Kahya (Karabük) ve Mustafa Doğru, Yusuf Kızıltaş, Kadir Can Gündoğdu, İbrahim Alan (Tokat) tarafından atıldı.

TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Karabük İdman Yurduspor sahasında karşılaştığı Tokat Belediyespor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Hikmet Ayberk Han Tiryaki, Sefa Özcan, Eray Görgün

Karabük İdman Yurduspor: Melih Ataş, Göksu Mutlu, Ahmet Sezer, Arda Belen (Umut Can Kanber dk. 46), Mahmut Kabul (Kağan Köroğlu dk. 46), Mert Özyıldırım, Seyit Ali Kahya, Alper Süren (Mehmet Durgut dk. 34, Berkcan Cengiz dk. 80), Ege Okka, Yunus Emre Alagöz (Mustafa Yorulmaz dk. 34)

Tokat Belediyespor: Gökhan Siverek, Özgür Sürer, Tahir Derge, Serkan Gürses, Berk Kal, Mustafa Doğru (Eren Özdemir dk. 80), Kadir Can Gündoğdu, Yusuf Delen (Alperen Dikmen dk. 85), Emrullah Ertuş (Fatih Üge dk. 58), Yusuf Kızıltaş (Gürkan Varlık dk. 85), İbrahim Alan (Enes Savucu dk. 80)

Goller: Seyit Ali Kahya (dk. 49) (Karabük İdman Yurduspor), Mustafa Doğru (dk. 20), Yusuf Kızıltaş (dk. 22), Kadir Can Gündoğdu (dk. 27), İbrahim Alan (dk. 39) (Tokat Belediyespor)

Sarı kartlar: Seyit Ali Kahya, Göksu Mutlu, Kağan Köroğlu, (Karabük İdman Yurduspor), Mustafa Doğru, Kadir Can Gündoğdu, Fatih Üge, Alperen Dikmen (Tokat Belediyespor) - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yusuf Kızıltaş, Mustafa Doğru, İbrahim Alan, Ali Kahya, Gündoğdu, 3-sayfa, Futbol, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karabük İdman Yurduspor, Tokat Belediyespor'a 4-1 Mağlup Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
İzmir’deki karakol saldırısında saldırgan ile anne ve babası dahil 9 kişiye tutuklama talebi İzmir'deki karakol saldırısında saldırgan ile anne ve babası dahil 9 kişiye tutuklama talebi
Kılıçdaroğlu, hakkındaki iddialara ateş püskürdü: Provokasyonlarla toplumu yanıltmayın Kılıçdaroğlu, hakkındaki iddialara ateş püskürdü: Provokasyonlarla toplumu yanıltmayın
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında gerginlik Salona polis girdi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında gerginlik! Salona polis girdi

17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
17:01
Galatasaray taraftarı Barış Alper’i affetti
Galatasaray taraftarı Barış Alper'i affetti
16:06
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP’li 2 isim için ihraç talebi
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi
16:02
Canlı anlatım Gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım! Gol geldi ancak ofsayt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 18:36:28. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük İdman Yurduspor, Tokat Belediyespor'a 4-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.