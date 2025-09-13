Karabük İdman Yurduspor, Tokat Belediyespor\'a 4-1 Mağlup Oldu

TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Karabük İdman Yurduspor sahasında karşılaştığı Tokat Belediyespor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Hikmet Ayberk Han Tiryaki, Sefa Özcan, Eray Görgün
Karabük İdman Yurduspor: Melih Ataş, Göksu Mutlu, Ahmet Sezer, Arda Belen (Umut Can Kanber dk. 46), Mahmut Kabul (Kağan Köroğlu dk. 46), Mert Özyıldırım, Seyit Ali Kahya, Alper Süren (Mehmet Durgut dk. 34, Berkcan Cengiz dk. 80), Ege Okka, Yunus Emre Alagöz (Mustafa Yorulmaz dk. 34)
Tokat Belediyespor: Gökhan Siverek, Özgür Sürer, Tahir Derge, Serkan Gürses, Berk Kal, Mustafa Doğru (Eren Özdemir dk. 80), Kadir Can Gündoğdu, Yusuf Delen (Alperen Dikmen dk. 85), Emrullah Ertuş (Fatih Üge dk. 58), Yusuf Kızıltaş (Gürkan Varlık dk. 85), İbrahim Alan (Enes Savucu dk. 80)
Goller: Seyit Ali Kahya (dk. 49) (Karabük İdman Yurduspor), Mustafa Doğru (dk. 20), Yusuf Kızıltaş (dk. 22), Kadir Can Gündoğdu (dk. 27), İbrahim Alan (dk. 39) (Tokat Belediyespor)
Sarı kartlar: Seyit Ali Kahya, Göksu Mutlu, Kağan Köroğlu, (Karabük İdman Yurduspor), Mustafa Doğru, Kadir Can Gündoğdu, Fatih Üge, Alperen Dikmen (Tokat Belediyespor) - KARABÜK
