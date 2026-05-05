Karabük'te Amatör Maçta Arbede

Karabük 1. Amatör Ligi'nde oynanan yarı final maçında oyuncular ve taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Karabük 1. Amatör Lig play-off finaline yükselebilmek için Onur Futbol Sahası'nda Safranboluspor ile Yortanspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin son dakikalarına Safranboluspor 4-1 önde girerken saha bir anda karıştı. Sahada oyuncular arasında başlayan arbede, saha kenarındaki taraftarların da katılmasıyla büyüdü. Emniyet güçleri olaya müdahale ederek arbedeyi sonlandırdı.

Yaşanan olaylardan dolayı bir süre duran karşılaşma, kırmızı kart gören oyuncuların sahadan çıkmasıyla kaldığı yerden devam etti.

Safranboluspor, maçı 4-1 kazanarak Karabük 1. Amatör Lig play-off finaline yükseldi.

Sahada ve taraftarlar arasında yaşanan gerginlik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.