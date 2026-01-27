Karacabey Belediyesi\'nden amatör spora güçlü destek

Karacabey Belediyesi, amatör spora verdiği güçlü destekle yeni sezona iddialı bir giriş yapıyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın öncülüğünde voleybol ve basketbol branşlarında altyapıdan bölgesel takımlara uzanan kapsamlı bir yapılanma hayata geçirilirken, artan takım sayıları ve elde edilen başarılar Karacabey'in spor vizyonunu her geçen gün daha da ileri taşıyor. Altyapıdan yetişen sporcularla kurulan bölgesel takımlar, gençlerin sporla gelişimini desteklerken ilçede amatör sporun geleceğine umut oluyor.

Karacabey Belediyesi, amatör spor ve altyapı çalışmalarına verdiği önemi yeni sezonda da somut adımlarla ortaya koyuyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, voleybol ve basketbol branşlarında oluşturulan güçlü yapılanmayla Karacabeyli gençlerin sporla buluşmaya devam edeceğini vurguladı. Yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Karabatı, hem mevcut altyapı takımlarının sayısındaki artış hem de bölgesel düzeydeki hedeflerin ilçedeki spor vizyonunu ileri taşıdığını ifade etti.

Voleybolda altyapıdan bölgesel takıma uzanan yapılanma

Karacabey Belediyesi, voleybol branşında bu sezon 5 kız ve 1 erkek olmak üzere toplam 6 altyapı takımıyla liglere katılıyor. Altyapıya yapılan yatırımların meyvesini vermeye başladığını belirten Belediye Başkanı Fatih Karabatı, bölgesel kadın voleybol takımının da yine altyapıdan yetişen sporcularla kurulduğunu açıkladı. Bölgesel takımın müsabakalarının da çok yakında başlayacağı, altyapı ve bölgesel yapılanmanın maçlarının önümüzdeki hafta itibarıyla start alacağı bildirildi.

Başkan Karabatı, "Amacımız sadece bugünü değil, yarını da inşa etmek. Altyapımızdan yetişen sporcularımızla bölgesel düzeyde rekabet eden takımlar oluşturmak, Karacabey'in spor kimliğini güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Basketbolda başarı devam ediyor

Basketbol branşında ise Karacabey Belediyesi, 3 kız ve 1 erkek olmak üzere toplam 4 altyapı takımıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon elde edilen önemli başarıya da değinen Başkan Karabatı, U10 Minik Kız Basketbol Takımı'nın Bursa ikinciliği başarısının gurur verici olduğunu belirterek sporcuları, antrenörleri ve emeği geçen herkesi tebrik etti. Bu başarının, doğru planlama ve disiplinli çalışmanın sonucu olduğunun altını çizdi.

Sporla gelişen nesiller

Yeni sezon öncesinde sporculara da mesaj veren Belediye Başkanı Karabatı, "Hem voleybol hem de basketbol branşlarımızda mücadele edecek tüm sporcularımıza sağlıklı, centilmence ve başarılı bir sezon diliyorum. Gençlerimizin sporla gelişmesi, disiplinli, özgüvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Sahada inceleme, öğrencilerle buluşma

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Gençlik ve Spor İşleri Birimi tarafından yürütülen voleybol ve basketbol amatör spor çalışmalarını yerinde inceledi. Antrenman alanlarını gezen Başkan Karabatı, sporcular ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti, onların görüş ve beklentilerini dinledi. Ziyaret sırasında antrenörlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Karabatı, belediye olarak amatör spora desteğin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Karacabey Belediyesi, yeni sezonda da altyapı odaklı yaklaşımı, artan takım sayıları ve hedef büyüten projeleriyle ilçede sporun yaygınlaşmasına ve gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sunmaya devam edecek. - BURSA