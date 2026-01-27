Karacabey Belediyesi'nden amatör spora güçlü destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karacabey Belediyesi'nden amatör spora güçlü destek

Karacabey Belediyesi\'nden amatör spora güçlü destek
27.01.2026 18:06  Güncelleme: 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey Belediyesi, yeni sezona voleybol ve basketbol branşlarında altyapıdan bölgesel takımlara uzanan kapsamlı bir yapılanma ile iddialı bir giriş yapıyor. Gençlerin sporla gelişimini desteklemek üzere artan takım sayıları ve elde edilen başarılar, ilçenin spor vizyonunu ileri taşıyor.

Karacabey Belediyesi, amatör spora verdiği güçlü destekle yeni sezona iddialı bir giriş yapıyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın öncülüğünde voleybol ve basketbol branşlarında altyapıdan bölgesel takımlara uzanan kapsamlı bir yapılanma hayata geçirilirken, artan takım sayıları ve elde edilen başarılar Karacabey'in spor vizyonunu her geçen gün daha da ileri taşıyor. Altyapıdan yetişen sporcularla kurulan bölgesel takımlar, gençlerin sporla gelişimini desteklerken ilçede amatör sporun geleceğine umut oluyor.

Karacabey Belediyesi, amatör spor ve altyapı çalışmalarına verdiği önemi yeni sezonda da somut adımlarla ortaya koyuyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, voleybol ve basketbol branşlarında oluşturulan güçlü yapılanmayla Karacabeyli gençlerin sporla buluşmaya devam edeceğini vurguladı. Yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Karabatı, hem mevcut altyapı takımlarının sayısındaki artış hem de bölgesel düzeydeki hedeflerin ilçedeki spor vizyonunu ileri taşıdığını ifade etti.

Voleybolda altyapıdan bölgesel takıma uzanan yapılanma

Karacabey Belediyesi, voleybol branşında bu sezon 5 kız ve 1 erkek olmak üzere toplam 6 altyapı takımıyla liglere katılıyor. Altyapıya yapılan yatırımların meyvesini vermeye başladığını belirten Belediye Başkanı Fatih Karabatı, bölgesel kadın voleybol takımının da yine altyapıdan yetişen sporcularla kurulduğunu açıkladı. Bölgesel takımın müsabakalarının da çok yakında başlayacağı, altyapı ve bölgesel yapılanmanın maçlarının önümüzdeki hafta itibarıyla start alacağı bildirildi.

Başkan Karabatı, "Amacımız sadece bugünü değil, yarını da inşa etmek. Altyapımızdan yetişen sporcularımızla bölgesel düzeyde rekabet eden takımlar oluşturmak, Karacabey'in spor kimliğini güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Basketbolda başarı devam ediyor

Basketbol branşında ise Karacabey Belediyesi, 3 kız ve 1 erkek olmak üzere toplam 4 altyapı takımıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon elde edilen önemli başarıya da değinen Başkan Karabatı, U10 Minik Kız Basketbol Takımı'nın Bursa ikinciliği başarısının gurur verici olduğunu belirterek sporcuları, antrenörleri ve emeği geçen herkesi tebrik etti. Bu başarının, doğru planlama ve disiplinli çalışmanın sonucu olduğunun altını çizdi.

Sporla gelişen nesiller

Yeni sezon öncesinde sporculara da mesaj veren Belediye Başkanı Karabatı, "Hem voleybol hem de basketbol branşlarımızda mücadele edecek tüm sporcularımıza sağlıklı, centilmence ve başarılı bir sezon diliyorum. Gençlerimizin sporla gelişmesi, disiplinli, özgüvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Sahada inceleme, öğrencilerle buluşma

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Gençlik ve Spor İşleri Birimi tarafından yürütülen voleybol ve basketbol amatör spor çalışmalarını yerinde inceledi. Antrenman alanlarını gezen Başkan Karabatı, sporcular ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti, onların görüş ve beklentilerini dinledi. Ziyaret sırasında antrenörlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Karabatı, belediye olarak amatör spora desteğin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Karacabey Belediyesi, yeni sezonda da altyapı odaklı yaklaşımı, artan takım sayıları ve hedef büyüten projeleriyle ilçede sporun yaygınlaşmasına ve gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sunmaya devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey Belediyesi, Yerel Haberler, Basketbol, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karacabey Belediyesi'nden amatör spora güçlü destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi 4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
Tüyleri ürperten olay Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu Tüyleri ürperten olay! Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın’ı istifaya davet etti Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti
İran Cumhurbaşkanı’nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki
Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor

18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 19:51:51. #7.11#
SON DAKİKA: Karacabey Belediyesi'nden amatör spora güçlü destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.