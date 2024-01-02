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Karacabey Belediyesi Spora Verdiği Destekle Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Karacabey Belediyesi Spora Verdiği Destekle Dikkat Çekiyor

Karacabey Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla spor ve eğitim alanında hizmet vermek amacıyla son 2 haftada 5 binden fazla kişiyi ücretsiz taşıdı. Her evden bir sporcu hedefiyle çalışmalarını sürdüren belediye, sporu yaygınlaştırmak ve herkesin spor yapabilmesini sağlamak için çeşitli yatırımlar yapıyor. Başkan Ali Özkan, Karacabey'in artık 'spor şehri' olarak anıldığını belirtti ve eğitim ve spora desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Karacabey Belediyesi Spora Verdiği Destekle Dikkat Çekiyor
02.01.2024 - 16:42,
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Sporun ve sporcunun kenti Karacabey'de spora verilen karşılıksız destekler, vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek çalışmalarına devam eden Karacabey Belediyesi, son 2 haftada 5 binden fazla kişiyi spor, eğitim alanında hizmet vermek amacıyla ücretsiz taşıdı. Belediye Başkanı Ali Özkan, her sene bu sayının daha da arttığını belirterek, ilçede sporun yaygınlaştırılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

"Her evden bir sporcu" hedefi

Her evden bir sporcu hedefiyle spor alanında çeşitli yatırımlar yaparak, her yaşa sporu cazip ve mümkün kılmak için yola çıkan Karacabey Belediyesi, son iki haftada spor ve eğitim amaçlı 5000'den fazla kişiye ücretsiz servis hizmeti verdi. Sporu sevdirmek adına yıllardır çalışmalar yapan Karacabey Belediyesi, sporcuları her gün evlerinden servisle alıp yine evlerine servisle ücretsiz olarak bırakıyor. Bu sayede 7'den 70'e spor yapmak isteyen herkesin önündeki engeller ortadan kaldırılırken, ilçe halkının spora olan yoğun ilgisinin de hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Özkan, Karacabey'in artık 'spor şehri' olarak da anıldığını ve bundan büyük mutluluk duydukların söyledi.

Eğitime ve spora her alanda destek vermeye devam edeceklerini aktaran Başkan Ali Özkan, aynı zamanda öğrencilere diğer sosyal ve kültürel faaliyetler açısından da imkanlar dahilinde destek olunduğunu sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA
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