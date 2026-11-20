Karacabey Belediyespor'da oynanan karşılaşmanın ardından teknik direktör Ramazan Çelik ve Sportif Direktör Abdurrahman Şaşmaz ile yollar ayrıldı.

Karacabey Belediyespor'da karşılaşma sonrası önemli gelişmeler yaşandı. Kulüpte hem teknik heyette hem de sportif yönetimde değişikliğe gidildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Teknik Direktör Ramazan Çelik'in oynanan karşılaşmanın ardından istifasını yönetim kuruluna sunduğu ve istifasının kabul edilmesiyle birlikte karşılıklı anlaşma sonucunda Çelik ve ekibiyle yolların ayrıldığı bildirildi.

Öte yandan Sportif Direktör Abdurrahman Şaşmaz'ın da aynı karşılaşmanın ardından istifasını yönetime sunduğu, yönetim kurulunun istifayı kabul etmesi üzerine karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrıldığı açıklandı.

Karacabey Belediyespor yönetimi, Ramazan Çelik ve ekibine, ayrıca Abdurrahman Şaşmaz'a kulübe verdikleri emek ve katkılardan dolayı teşekkür ederek kariyerlerinin devamında başarılar diledi.

Karacabey Belediyespor'da yaşanan çifte ayrılığın ardından gözler, takımda göreve getirilecek yeni teknik direktör ve yapılacak yeni yapılanmaya çevrildi.