Karadağ'da 3 Milli Boksör Finalde

Spor

Karadağ'da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 3 milli sporcu finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen şampiyonadaki yarı final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran Pınar Benek (57 kilo), Yoncagül Yılmaz (70 kilo) ve Havvanur Kethüda (+81 kilo), adlarını finale yazdırdı.

Bu 3 sporcu, yarın yapılacak final maçlarında altın madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda 3 milli boksör ise bronz madalyanın sahibi oldu. Dilara Sak (75 kilo), Sudenur Aslan (81 kilo) ve Alperen Yılmaz (71 kilo), bronz madalya elde etti.