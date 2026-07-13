Karadağ'da Türkiye'den 3 Satranç Şampiyonluğu - Son Dakika
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Karadağ'da Türkiye'den 3 Satranç Şampiyonluğu

13.07.2026 17:02
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Karadağ Akdeniz Satranç Şampiyonası'nda Türkiye 3 şampiyonluk elde etti, birçok sporcu dereceye girdi.

Karadağ Akdeniz Satranç Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 şampiyonluk kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, 5 farklı kategoride Türkiye'yi 32 sporcu temsil etti.

20 yaş altı genel kategorisinde IM Arda Çamlar şampiyonluğa ulaşırken, FM Kerem Erten ikinci sırayı aldı.

CM Hüseyin Said Deveci, 5,5 puanla 2200-2300 ELO kategorisinin en başarılı sporcusu olurken, CM Rüzgar Odabaşı aynı kategoride ikinciliği elde etti.

Akdeniz hızlı satranç 20 yaş altı kategorisinde FM Yiğit Karaca ikinci sırada yer alırken, WCM Beren Kalyoncu turnuvayı üçüncü tamamladı.

Akdeniz hızlı satranç 14 yaş altı kategorisinde Emir Saygın Dal birinci, Efe Öztürk ise ikinci oldu.

Açık A kategorisinde mücadele eden FM Mert Atakan Biçer ise beşinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Türkiye, Akdeniz, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karadağ'da Türkiye'den 3 Satranç Şampiyonluğu - Son Dakika

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