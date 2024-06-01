Karadeniz Off-Road Kupası'nın 1. ayak yarışları Iğdır'da başladı - Son Dakika
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Spor

Karadeniz Off-Road Kupası'nın 1. ayak yarışları Iğdır'da başladı

Karadeniz Off-Road Kupası\'nın 1. ayak yarışları Iğdır\'da başladı

Iğdır Valiliği ve Iğdır Off-Road Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası'nın 1. ayak yarışları, seremoni startıyla Iğdır'da başladı. 56 sporcu ve 23 araçla gerçekleşen etkinlikte, sporcular Iğdır Milet Bahçesi'nde seremoni startının verilmesiyle araçlarıyla parkurda tur attı. Organizasyonun heyecanlı geçeceğini belirten kulüp başkanları ve sporcular, yarışlara hazırlıklarını tamamladıklarını ve katılımcıları tebrik etti.

01.06.2024 20:41
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Karadeniz Off-Road Kupası'nın 1. ayak yarışları, seremoni startıyla Iğdır'da başladı.

Iğdır Valiliği ve Iğdır Off-Road Spor Kulübü iş birliğinde Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Erhacı kırsalında düzenlenen etkinliğe, 56 sporcu 23 araçla katıldı.

Sporcular, Iğdır Milet Bahçesi'nde seremoni startının verilmesiyle araçlarıyla parkurda tur attı.

Iğdır Off-Road Spor Kulübü Başkanı Sadık Polat, basın mensuplarına, uzun yıllardır kentte böyle bir etkinlik yapmanın hayalini kurduklarını söyledi.

Kulüplerin desteğiyle organizasyonu yaptıklarını belirten Polat, "17. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 1. ayağını Iğdır'da yapıyoruz. Bütün hazırlıklarımızı bitirdik ve bütün sporcular yarınki yarışa odaklanmış durumda. Yarın saat 10.30'da yarışlarımız başlayacak, tüm katılımcıları şimdiden tebrik ediyorum." dedi.

Şafşat Off-Road Spor Kulübü Başkanı Ali Berkay Özcan da organizasyonun çok heyecanlı geçeceğini dile getirdi.

Özcan, etkinliğe katılımın çok fazla olduğunu anlatarak, "Yarışmaların çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Yurt içi ve yurt dışından katılan sporcular var ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sporcusu Hülya Polat da yaklaşık 20 gündür yarışlara hazırlık yaptığını ve Iğdır'ı temsil edeceğini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Karadeniz Off-Road Kupası'nın 1. ayak yarışları Iğdır'da başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz Off-Road Kupası'nın 1. ayak yarışları Iğdır'da başladı - Son Dakika
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