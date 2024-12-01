Karafırtınalar: Takımda Derinlik Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karafırtınalar: Takımda Derinlik Yok

Geniş Video İzle

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, takımın derinliğinin az olduğunu vurguladı.

01.12.2024 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Sait Karafırtınalar: "Takımımızın çok fazla bir derinliği yok"

ŞANLIURFA - Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar takımda çok fazla derinlik olmadığını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Aslında kötü oynamadık. Duran toptan iki gol yedik. Bir tanesi taçtan, bir tanesi de frikikten oldu. Beklemediğimiz bir sonuç. Çok iyi oynadık ama skor çok iç açıcı bir durum değil. İşin gerçeğini de söylemek gerekiyor, bu takımımızın çok fazla bir derinliği yok. Böyle takımlarda bir tane oyuncunun bile eksikliği çok hissediliyor. Bu gün de iki tane oyuncumuz yoktu. Bu bahane değil tabii ki yerine çıkanlar da iyi mücadele etti ama bir oyun ezberi var, onun dışında bir oyun oynandı. Neticesinde iyi oynadığımız bir maçı kaybettik ama bunun için de karalar bağlayıp yas tutacak halimiz yok. Bu takım puanlar aldı. Devre arasına kadar alabileceğimiz puanları alıp en iyi yerde, yukarıya yakın bir yerde bitirip devre arasında olumlu takviyelerle çok daha iyi bir Şanlıurfaspor izleyeceğiz diye düşünüyorum. Tabii ki bu gün için üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda toparlanırız" diye konuştu.

Karafırtınalar: Takımda Derinlik Yok
Kaynak: İHA

Sait Karafırtınalar, Yerel Haberler, Şanlıurfaspor, Şanlıurfa, 3-sayfa, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karafırtınalar: Takımda Derinlik Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:21 Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
14:30 Hastanede insanların duygularını suistimal eden dilenci sert kayaya çarptı Hastanede insanların duygularını suistimal eden dilenci sert kayaya çarptı
14:13 Beşiktaş’ta neler oluyor Samet Aybaba’nın imzası kullanılarak transfer yapılmış Beşiktaş'ta neler oluyor? Samet Aybaba'nın imzası kullanılarak transfer yapılmış
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
13:47 Ürünler yarı fiyatına indi, vatandaşlar birbirini ezdi Ürünler yarı fiyatına indi, vatandaşlar birbirini ezdi
13:42 Korkutan deprem uyarısı, Türkiye’de 24 il büyük tehlike altında Korkutan deprem uyarısı, Türkiye'de 24 il büyük tehlike altında
13:39 Beşiktaş’tan ayrılan Samet Aybaba’dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum Beşiktaş'tan ayrılan Samet Aybaba'dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum
13:38 600 lira için yaşlı çiftin el ve ayaklarını bantlayarak işkence yaptılar 600 lira için yaşlı çiftin el ve ayaklarını bantlayarak işkence yaptılar
13:31 Usulsüz çakarlı araç kullananlara 96 bin lira ceza uygulanacak Usulsüz çakarlı araç kullananlara 96 bin lira ceza uygulanacak
13:06 Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri’de hastaneye kaldırıldı Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri'de hastaneye kaldırıldı
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:35 Bitlis Valiliği, kentteki gösteri ve toplantıları 2 gün süreyle yasakladı Bitlis Valiliği, kentteki gösteri ve toplantıları 2 gün süreyle yasakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 21:38:23. #1.13#
SON DAKİKA: Karafırtınalar: Takımda Derinlik Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.