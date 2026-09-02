Karagümrük, 90+6'da Biraschi'nin golüyle Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Karagümrük, 90+6'da Biraschi'nin golüyle Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı

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1'inci Lig'in 5'inci haftasında Fatih Karagümrük, evinde Kayserispor'u 90+6'da Biraschi'nin golüyle 1-1 yakaladı. Seferi'nin 53'teki golüyle öne geçen Kayserispor puanını 10'a çıkarırken, Karagümrük 8 puanda kaldı.

1'İNCİ Lig'in 5'inci haftasında Fatih Karagümrük, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda konuk ettiği Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

1'inci Lig'in 5'inci haftasında Fatih Karagümrük, Kayserispor'u ağırladı. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ozan Ergün yönetti. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını ise Murathan Çomoğlu ile Buğra Can Semercioğlu üstlendi. Karşılaşmaya ev sahibi Fatih Karagümrük; Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Atınç Nukan, Çağtay Kurukalıp, Siopis, Robin Yalçın, Verde, Emre Akbaba, Traore ve Pesic ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Kayserispor ise; Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Görkem Sağlam, Benhur Keser, Moreno, Seferi ve Hasani ile sahada yer aldı.

Mücadelenin 53'üncü dakikasında Benhur'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Seferi, yaptığı vuruşla Kayserispor'u öne geçirdi: 0-1. Fatih Karagümrük, 90+6'ncı dakikada köşe vuruşunda Atınç Nukan'ın arka direğe indirdiği topu Biraschi'nin tamamlamasıyla skoru eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 10, Fatih Karagümrük ise 8 puan yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karagümrük, 90+6'da Biraschi'nin golüyle Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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