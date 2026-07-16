Karagümrük Bolu\'da Kamp Yapıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Yeni sezonun ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Bolu Dağı'ndaki bir otelde dün kampa giren kırmızı-siyahlı ekip, günün ilk antrenmanını teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma koşusuyla başlayan idmanda 27 futbolcu, pas organizasyonları ve fiziksel kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Stanojevic, antrenman öncesi gazetecilere, kampın ilk bölümünde fiziksel hazırlığa ağırlık vereceklerini söyledi.

Bolu kampında 4 hazırlık maçı oynayacaklarını bildiren Stanojevic, "İşin biraz daha taktiksel tarafına yoğunlaşacağız. Hedeflerimiz büyük. Bence bu kulüp ve bu takım Süper Lig takımı. O yüzden yeni sezonda da hedefimiz bu olacak. Hedefimiz tekrar Süper Lig'e çıkmak." dedi.

Stanojevic, transfer çalışmalarına ilişkin, "Önümüzdeki birkaç günde birkaç oyuncu gelebilir. Zaten birkaç pozisyonda hala eksiğimiz var ama şu ana kadar gayet memnunum, mutluyum. En azından oyuncular zamanında geldiler, kampa katıldılar ve bizimle antrenmanlara başladılar. Transferlerden gayet mutluyum." diye konuştu.

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de rekabetin oldukça yüksek olacağını vurgulayan Stanojevic, "Çünkü iyi kulüpler düştüler. 1. Lig'e çıkan da iyi kulüpler var. Lig gerçekten zorlu geçecek. Hedefimiz, hırsımız, her şey belli. Çıkmaya oynayacağız. Onlar da çıkmaya oynayacaklar." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük'ün Bolu'daki ikinci etap kamp çalışmaları 31 Temmuz'da sona erecek.