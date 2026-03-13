Karagümrük, Fenerbahçe'yi 2-0 Mağlup Etti

SÜPER Lig'in 26'ncı haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük , sahasında konuk ettiği Fenerbahçe 'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic açıklamalarda bulundu.

Kötü bir futbol akşamı yaşattıkları için sarı-lacivertli taraftarlardan özür dileyen Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, "Bizim adımıza değerlendirecek pek bir şey yok. İlk dakikadan 90 dakikada kadar istediğimiz performansı sergileyemedik. Böyle kötü futbol akşamı yaşattığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu.

ALEKSANDAR STANOJEVIC: GALİBİYET BİZE HAYATTA KALMA AŞISI GİBİ GELDİ

İyi bir galibiyet aldıklarını ifade eden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "İyi bir galibiyetin ardından kendimi iyi hissediyorum. Futbolcularıma saygı duyuyorum gösterdikleri galibiyet arzularından dolayı" şeklinde konuştu.

'LİGDE KALMAYI UMUT EDİYORUZ'

Ligde kalma umutlarıyla alakalı da konuşan Stanojevic, "Büyük ve hak ettiğimiz bir galibiyetti. Fenerbahçe topu tutan taraf oldu ama tehlike yaratamadı. Elbette ligde kalmayı umut ediyoruz, istiyoruz. Bu bizim arzumuz. Bu galibiyet bize hayatta kalma aşısı gibi geldi. Bundan sonrasında da devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

'MAÇIN BAŞINDAN BERİ KAZANMA HIRSIYLA ÇIKTIK'

1959'dan sonra Fenerbahçe'ye karşı aldıkları ilk galibiyetin sorulması üzerine ise Sırp teknik adam, şöyle dedi:

"Fenerbahçe hakkında bu tarz konuşmaları çok fazla yapmak istemiyorum. Büyük bir kulüp Fenerbahçe. Ama kulübümüzün de galibiyete ihtiyacı vardı. Bunu hak ediyorduk, istiyorduk. Bazı futbolcuların yedek kulübesinde tuttum. Çünkü Fenerbahçe'nin Samsunspor ve Antalyaspor maçından sonra bir geri dönüşleri oldu. Maçın başından beri kazanma hırsıyla çıktık sahaya. Bazı oyuncularımı da bu noktada kullanmak istedim ve sonuç olarak galibiyeti elde ettik."

'BÜYÜK BİR KULÜP OLDUĞUNDAN FENERBAHÇE MAÇI İÇİN EKSTRA MOTİVASYON GEREKMİYOR'

Herkesin maça inanç ve arzuyla çıktığını ifade eden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Büyük bir kulüp olduğundan Fenerbahçe maçı için ekstra motivasyon gerekmiyor. Ligin ilk yarısında hoca ben değildim. Başka bir hoca vardı ama maalesef Karagümrük için burada çok fazla şanssızlıklar olmuştu. Bunları izledim ve gördüm. Hoca olarak benim söyleyeceğim şey inanç. Burada inanç çok önemli. Başkandan bana, benden futbolculara, futbolculardan tüm çalışanlara kadar herkes bu maça inanç ve arzuyla çıktı" diyerek sözlerini noktaladı.