Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 Yendi
Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 Yendi

05.05.2026 20:37
Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Golü Tiago Çukur attı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çavuş, Özcan Sultanoğlu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Ahmed Traore (Dk. 46 Serginho), Kranevitter, Berkay Özcan (Dk. 59 Bartuğ Elmaz), Barış Kalaycı (Dk. 46 Larsson), Tiago Çukur (Dk. 84 Anıl Yiğit Çınar), Babicka (Dk. 90+3 Çağtay Kurukalıp)

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun (Dk. 82 Oğulcan Ülgün), Diabate, Samed Onur (Dk. 69 Cihan Çanak), Adama Traore (Dk. 78 Niang), Tongya (Dk. 82 Pereira), Metehan Mimaroğlu (Dk. 78 Göktan Gürpüz), Koita

Gol: Dk. 17 Tiago Çukur (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Lichnovsky, Dk. 70 Tiago Çukur (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 45+6 Goutas, Dk. 49 Abdurrahim Dursun (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

54. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ortasında Fatih Karagümrük'ün oyuncusu Kranevitter'e çarpan top, altıpas çizgisine doğru yöneldi. Bu noktada bulunan Koita'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

55. dakikada Fıratcan Üzüm'ün sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Abdurrahim Dursun, penaltı noktasında bulunan Tongya'ya meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, Kranevitter topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında da kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kontrol etti.

66. dakikada Traore'nin sağ kanattan ortasında altıpas çizgi üzerinde bulunan Goutas'ın kafa vuruşunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı sağına yatarak çeldi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
