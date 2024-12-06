Karagümrük Gruplara Kalacak

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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Central Hospital Ümraniyespor ile eşleşen Solwie Energy Fatih Karagümrük Kulübünün başkan yardımcısı Samet Koç, gruplara kalacaklarını iddia etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Samet Koç, Ümraniyespor ile eşleşmenin kendileri açısından iyi olduğunu belirterek "Biz bir üst turu hedefliyoruz. İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Başarılı olacağız, semtimize yakışır şekilde Karagümrük'ü bir üst turda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Taraftarların Ümraniye deplasmanında kendilerini yalnız bırakmayacağının altını çizen Koç, "Onların itici gücüyle bu sezon kulübümüze yakışır şekilde oynayacağız. Semtimizin adını tekrar Süper Lig'de görmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Takımın genel durumu hakkında da konuşan Koç, şunları söyledi:

"İlk yarıda beklenenin üzerinde bir performans sergiledik. Yeni kurulmuş bir kadro olmasına karşın oyuncular performanslarını üst seviyeye çıkardı. Erzurumspor FK maçından sonra ciddi bir ivme yakaladık. Devre arası transfer dönemine kadar bu grafiği sürdürürsek ikinci yarı bizim için çok daha iyi geçecektir."

Muhammet Ali Bahar: "100. yılımıza kendi semtimizdeki stadımızda girmek istiyoruz"

Solwie Energy Fatih Karagümrük Yöneticisi Muhammet Ali Bahar da gündeme gelen stat projesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Kırmızı-siyahlı kulübün kısıtlı imkanlarla geçmişte Süper Lig'de başarılı işlere imza attığının altını çizen Bahar, şöyle konuştu:

"Bu işin sürdürülebilir olması için stat ve tesisin olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda yaptığı bir çağrı vardı. Bu çağrının ardından Belediye Başkanımız Sayın Ergün Turan stat projesi hazırlattı. Gençlik ve Spor Bakanımız da bu konuyla bire bir ilgileniyor. Ben ilerleyen günlerde stadyum konusunda temel atma sürecinin başlayacağını düşünüyorum. Kulübümüzün 100. yılı geliyor. 100. yılımıza kendi semtimizdeki stadımızda girmek istiyoruz."